Canton de Vaud : Avis de disparition: avez-vous vu cette personne?

La police cantonale vaudoise lance un avis de recherche après la disparition de Franco, 42 ans, depuis samedi dernier à Villeneuve (VD).

Franco, 42 ans, a quitté son domicile de Villeneuve samedi 14 août entre 6h et 7h du matin et a disparu depuis. N’ayant plus de nouvelles, ses proches ont signalé sa disparition à la police mercredi. Les importantes recherches entreprises n’ont toujours pas permis de le retrouver, indique vendredi la police cantonale vaudoise.