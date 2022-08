Canton du Valais : Avis de disparition: avez-vous vu cette personne?

La police cantonale valaisanne indique ce vendredi que Josef Z., un homme de 88 ans, est porté disparu depuis jeudi. Il a quitté son domicile de Viège vers 14h30 et n’a plus été revu depuis.

Il répond au signalement suivant: il mesure 1m65, a une corpulence normale, des cheveux courts et gris et les yeux bleus. Au moment de la disparition, il portait un t-shirt bleu (identique à la photo), un short brun et des sandales de couleur brune, ainsi que la même montre que sur la photo et il est parti avec ses lunettes de vue.