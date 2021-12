Lausanne : Avis de disparition: sa famille est sans nouvelles depuis plusieurs jours

Un septuagénaire, portant une moustache, une veste grise et un pantalon de costume est recherché.

Mardi, le 28 décembre, à 11h30, Istvan T. est parti de l’avenue Recordon 19 à Lausanne en direction du parc de Valency. Il a disparu depuis cette date et reste introuvable malgré les recherches effectuées. Il parle uniquement hongrois et russe, ne connait pas la ville de Lausanne et suit un traitement médicamenteux.