Meurtre de George Floyd : Avis partagés après la condamnation du policier Derek Chauvin

Le policier Derek Chauvin a été condamné ce vendredi à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd, en mai 2020 à Minneapolis.

Getty Images via AFP

La famille Floyd et son avocat, Ben Crump, vendredi 25 juin 2021 à Minneapolis.

«Historique», mais insuffisant: les avis étaient partagés vendredi sur la condamnation du policier blanc Derek Chauvin à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd.

L’avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a salué une décision «historique», qui «fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables».