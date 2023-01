Faux témoignage : Avocat condamné à de la prison: une première en Valais

Le barreau valaisan n’avait semble-t-il jamais connu pareil cas: un avocat en exercice passera six mois derrière les barreaux et fait face à 24 mois additionnels assortis du sursis, rapporte «Le Nouvelliste». Dans le cadre d’une procédure simplifiée, l’homme avait reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés dans une affaire concernant son frère, accusé puis condamné pour des abus sexuels. Pour tenter de le protéger, cet avocat avait commandité de faux témoignages, fourni de fausses attestations à la police, et menacé de mort deux des victimes, avant de cracher sur l’une d’elles.