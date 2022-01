Procès Pierin Vincenz : Avocat de l’ex-banquier: «Il n’a jamais franchi la ligne rouge»

L’audience s’est terminée vendredi, après notamment une plaidoirie-fleuve de cinq heures de l’avocat de Pierin Vincenz, qui demande acquittement et réparation.

Jeudi, les procureurs chargés de l’affaire Pierin Vincenz ont requis une peine de six ans de prison ferme contre l’ex-patron de la banque Raiffeisen . Sans surprise, vendredi matin, l’avocat du banquier Lorenz Erni a demandé l’acquittement pur et simple de son client. Selon lui, l’acte d’accusation dressé par le ministère public est un «ramassis de spéculations erronées».

Clubs de strip-tease: «Il faut le voir comme un paquet global»

Quant aux notes de frais et autres dépenses privées de l’ancien CEO, «sur lesquelles les médias ont le plus écrit», l’avocat reconnaît certes une petite quantité d’erreurs, mais que la plupart des dépenses sont justifiées profesionnellement. «Tout le monde savait que pour Vincenz, il était très important d’entretenir les contacts, et cela était apprécié», s’est-il exprimé.