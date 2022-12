Boudry (NE): Avocat et entraîneur poursuivi pour pédophilie 

Boudry (NE) : Avocat et entraîneur de juniors, il est poursuivi pour pédophilie

Un avocat inscrit au barreau de Neuchâtel, par ailleurs coach de juniors de foot, et ancien dirigeant de l’association cantonale de football est de nouveau mêlé à des affaires d’actes sexuels avec des mineurs. En 2015, condamné en première instance à huit mois de prison avec sursis, il avait finalement été acquitté au bénéfice du doute par le Tribunal cantonal en 2017. Ce quadragénaire est au Tribunal de Boudry depuis lundi pour des actes d’ordre sexuels sur trois ados, qu’il a connus dans le cadre des entraînements de foot avant de les prendre en stage dans son étude.

Nudité et parties intimes

Selon le Ministère public neuchâtelois, l’avocat était particulièrement attiré par les parties intimes de ses victimes présumées. La majorité des cas auraient eu pour cadre l’étude de l’accusé. «Il assistait la plupart du temps aux douches que le plaignant devait prendre nu et il le savonnait sur tout le corps (…). Il le faisait dormir nu et se couchait un moment contre lui et posait la main sur son sexe», détaille le Ministère public dans son acte d’accusation. Il est également reproché au prévenu d’avoir exercé une forte emprise sur les jeunes.