La Chaux-de-Fonds (NE) : Avocate poursuivie pour l’enlèvement de son enfant

La femme, absente de l’audience, risque un an de prison avec sursis. Même si les faits remontent à plus de sept ans, la justice ne devrait pas mettre de côté le fait que l’enlèvement d’enfant est un délit, a dit l’accusation.

Le tribunal des Montagnes neuchâteloises s’est penché la semaine passée sur une affaire délicate: l’enlèvement d’une fillette de 4 ans par sa mère, partie vivre en Espagne sans l’accord du père il y a déjà plus de sept ans. Et, outre le fait que les deux parents sont avocats, les justices suisse et espagnole ont rendu des décisions opposées sur l’autorité parentale, relate «ArcInfo». Le père, resté à La Chaux-de-Fonds (NE), a raconté qu’il n’avait pas vu sa fille pendant quatre ans, qu’il avait dû apprendre l’espagnol pour lui parler car elle ne comprend plus le français, et qu’il a dû se contenter d’appels téléphoniques l’an passé, en raison de la crise sanitaire.