Crise sanitaire en Belgique : «Avoir 21 ans en 2021, c’est être seul.e et avoir faim»

Plusieurs centaines d’étudiants ont manifesté lundi à Bruxelles pour interpeller les autorités sur leur situation d’isolement et de précarité avec la pandémie de Covid-19.

Selon une étude récente, environ un tiers des étudiants belges francophones ont récemment perdu leur source de revenu et éprouvent désormais des difficultés à payer leurs études.

«Avoir 21 ans en 2021, c’est être seul.e et avoir faim», «On est là pour reprendre en présentiel et pour un peu plus d’oseille», ont scandé les manifestants.