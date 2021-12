Taron Egerton - «Avoir des doutes, c’est sexy!»

Très discret depuis qu’il a incarné Elton John dans « Rocketman », Taron Egerton, 32 ans, ne revient pas en chair et en os sur les écrans, mais en prêtant sa voix à Johnny, un des personnages de «Tous en scène 2», le grand film d’animation de cette fin d’année au cinéma.

Oui, car mon expérience du premier a été mémorable. Je me souviens de la première projection où les spectateurs se sont mis à applaudir à sept ou huit reprises durant le film, c’est rare. J’aime chanter, même si je n’en ferai jamais ma carrière. «Tous en scène 2» me permet d’associer le chant et la comédie. C’est parfait!