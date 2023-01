Gwyneth Paltrow: «Avoir des enfants peut ruiner le couple»

Vous pensez que les enfants représentent le bonheur absolu? À en croire l’actrice, femme d’affaires et influenceuse américaine Gwyneth Paltrow, ce serait tout le contraire. Dans son podcast Goop, la quinquagénaire parle sans filtre de la vie en tant que parent, aux côtés de la chanteuse et actrice Katy Perry. «C’est éprouvant pour une relation de couple, dit-elle. Je me suis penchée sur des études sur les parents avec des enfants en bas âge. Cela ruine tout simplement la vie de couple.» Et d’ajouter: «C’est vraiment dur!»

Gwyneth Paltrow a été mariée de 2003 à 2014 à Chris Martin, chanteur du groupe Coldplay. Ensemble, ils ont eu une fille, Apple, et un fils, Moses. Après leur séparation, Gwyneth Paltrow et Chris Martin sont restés en bons termes et semblent bien gérer la «coparentalité», c’est-à-dire l’exercice conjoint de l’éducation de leurs enfants.

L’arrivée des enfants a-t-elle ruiné votre vie de couple? Non, au contraire. Cela n’a fait que renforcer notre couple. Je ne dirais pas que cela l’a ruinée, mais cela a assurément créé des tensions. Oui, notre couple a traversé une véritable crise, mais nous nous en sommes sortis. Oui, malheureusement mon couple en a tellement pâti que nous avons fini par nous séparer.

En septembre 2018, Gwyneth Paltrow a épousé le scénariste Brad Falchuk, père de deux enfants issus d’une précédente union, ce qui a fait d’elle une belle-mère.

Plus jamais seule grâce à sa fille

Malgré tous les défis à relever en tant que mère, Gwyneth Paltrow raconte aussi, dans son podcast, comment sa vie a changé pour le mieux après la naissance de sa fille Apple: «Après l’avoir eue, je ne me suis plus jamais sentie seule, dit-elle. Et, croyez-moi, j’avais beaucoup souffert de solitude auparavant.»

Les enfants: cause fréquente de séparation

C’est un fait: les enfants mettent le couple à rude épreuve. Manque de sommeil, stress, manque d’estime, absence de moments à deux: les statistiques montrent que les couples se déchirent souvent au cours des trois premières années après la naissance d’un enfant. Si environ deux tiers d’entre eux s’en remettent, les autres finissent par se séparer.

La vie de parent n’a pas que des hauts: dans les trois premières années qui suivent la naissance d’un enfant, le couple est mis à rude épreuve et il n’est pas rare que les parents se séparent durant cette période. Pexels/Dominika Roseclay

Mais il n’y a pas lieu d’en arriver là. Car il existe des solutions pour renforcer son couple.

1. Penser à soi

Il est indéniable qu’un si petit être demande beaucoup d’attention. Mais s’oublier complètement ne profite à personne à long terme. Il est donc essentiel, en tant que parent, de prévoir impérativement de petits moments rien que pour soi. Même s’il ne s’agit que d’une demi-heure au début: il est important de respecter ces 30 minutes, de se les approprier et de prolonger ce temps chaque fois que cela est possible. Cela permet de se reposer et de recharger ses batteries.

Et si vous en profitiez pour ne rien faire? Prendre du temps pour soi est essentiel pour chacun des parents, même si la pause n’est que de courte durée, surtout dans les premiers temps après l’arrivée de bébé. Pexels/SHVETS production

2. Consacrer un jour fixe à son couple

Beaucoup d’entre nous ont l’habitude de faire des réunions de travail à jour fixe. Mais pourquoi ne pas appliquer cette routine à sa vie privée en consacrant au minimum un jour précis par semaine à son couple? Ceux qui le souhaitent peuvent parfaitement en faire un rendez-vous du quotidien. Le but est de faire le point sur ce qui va bien et ce qui fonctionne moins bien, sur les améliorations à apporter, sur la répartition des tâches et, point très important, de demander à l’autre comment il va. Il ne s’agit pas de poser la question à la va-vite entre deux changes de couches, mais en pleine conscience, dans un moment de calme.

3. Planifier des moments d’intimité

Certes, ce n’est pas très romantique d’entrer un rendez-vous pour un rapport sexuel dans son agenda et de s’y tenir. Mais les jeunes parents, en particulier, ont tendance à négliger les relations intimes. D’une part, parce qu’il y a en permanence un petit être collé à l’un ou à l’autre. D’autre part, parce que de nombreux parents n’en éprouvent pas l’envie. Mais prendre régulièrement du temps à deux profite à la relation à long terme et permet d’entretenir la flamme au sein du couple. Il n’est d’ailleurs pas forcément nécessaire d’avoir des rapports sexuels pendant ces moments d’intimité. Le simple fait de faire régulièrement des câlins suffit déjà à renforcer la relation et lui permet de mieux résister aux épreuves du quotidien.

Prévoir ses rapports sexuels en fonction de son emploi du temps n’est pas forcément ce qu’il y a de plus romantique, mais ce n’est qu’une question d’habitude. Pexels/cottonbro studio

4. Ne pas hésiter à demander de l’aide

Lorsque le stress prend le dessus, que l’on ne fait plus que se disputer et que l’on ne se supporte plus, il est temps de demander de l’aide! Et mieux vaut ne pas trop tarder. Lorsqu’on se trouve dans l’impasse, il est possible d’obtenir du soutien auprès de services de conseils aux parents, de psychologues ou de thérapeutes de couple. Les thérapies de couple sont souvent envisagées en dernier recours, alors qu’elles donnent de bons résultats. Il vaudrait mieux ne pas attendre d’avoir cassé toute la vaisselle et d’être au bord de la rupture.

Il n’est pas rare de sauver un couple en ayant recours à la thérapie de couple, à condition de ne pas trop tarder. Pexels/Timur Weber