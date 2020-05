Actualisé 27.04.2020 à 09:12

Chris Hemsworth

«Avoir la chance de rester chez moi est un luxe»

Chris Hemsworth s'est confié sur son confinement en Australie en marge de la sortie sur Netflix de «Tyler Rake: Extraction», film dans lequel il joue.



de Henry Arnaud, Los Angeles

Le comédien australien de 36 ans est père de trois enfants. AFP/Theo Wargo

C'est par vidéo conférence depuis sa résidence de Byron Bay en Australie que Chris Hemsworth appelle «20minutes» pour répondre à nos questions. L'acteur de 36 ans, inoubliable dans son rôle de Thor, est la star du nouveau film d'action «Tyler Rake: Extraction» disponible depuis samedi 25 avril 2020 sur Netflix.

Comment se passe votre confinement?

Je vais être très honnête avec vous. Cela semble avoir beaucoup plus de points positifs que négatifs à mon niveau car j'ai la chance d'habiter dans une station balnéaire avec peu d'habitants et nous sommes proches de certaines plages où il est encore possible d'aller faire du surf. En tant normal, je serais en train de faire un tour du monde pour la promo de mon nouveau film. Avoir la chance de rester chez moi et vous appelez en vidéo de mon salon, c'est un luxe. Je peux profiter au maximum de ma famille car nous sommes tous ensemble. Mes frères et nos parents sont proches. Le frère d'Elsa (ndlr: Pataky, l'actrice espagnole qu'il a épousée en 2010) s'est installé ici depuis plusieurs années et, par chance, sa mère était ici avant l'annonce du confinement donc elle est restée.

Comment organisez-vous vos journées?

Elsa et moi avons trois enfants (ndlr: India, 8 ans et les jumeaux, Sasha et Tristan, 6 ans) et une bonne partie de la journée est consacrée à faire les devoirs à la maison avec eux. Le plus dur est d'arriver à les faire se concentrer sur les cours. L'un de nous deux doit rester en permanence à côté d'eux sinon c'est foutu (rires). J'ai encore plus de respect pour les profs d'école depuis que nous sommes confinés.

Avez-vous un truc pour vous assurer d'être écouté par vos enfants?

Oui et c'est la télé. Se mettre dans le salon devant un film ou dessin animé, c'est leur récompense s'ils ont fait leurs devoirs ou ranger leurs chambres par exemple. J'adore être à la maison car plus nos enfants grandissent et plus cela devient compliqué de m'absenter. Ma fille m'a fait une scène pour la première fois il y a quelques mois parce que je devais partir deux semaines pour un tournage et elle s'est mise à pleurer en s'accrochant à mes jambes. Cela a été très dur.

En voyant «Tyler Rake: Extraction» sur Netflix, on ne peut s'empêcher de penser à «Rambo» puisque vous incarnez un mercenaire dans une mission dangereuse...

«Rambo» est un des films préférés de ma jeunesse alors merci du compliment. Je dois reconnaître que les scènes d'action de ce tournage ont été encore plus complexes que pour incarner Thor car beaucoup de cascades ont été faites en milieu naturel et pas devant des écrans verts.

Pour finir, sous forme d'un clin d'oeil, est-ce que vous pensez que les Avengers pourraient être très utiles pour faire face au virus et la situation actuelle?