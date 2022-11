Maquillage: Avoir l’air triste, c’est tendance (selon TikTok) 

Se maquiller comme si l’on venait de pleurer . C’est la dernière tendance maquillage tout droit venue de TikTok. Sur la plateforme chinoise, les vidéos mentionnant le hashtag #cryingmakeup comptent, à ce jour, plus de 130 millions de vues. Parmi elles, celle de la TikTokeuse américaine Zoe Kim Kenealy publiée le 13 octobre dernier et déjà visionnée 3,6 millions de fois.

«Voici une vidéo pour les filles instables. On sait qu’on est belles quand on pleure. Si vous n’en avez pas envie, voici comment réaliser ce look grâce au maquillage», explique-t-elle en préambule. Blush rosé sur les paupières, les joues et le bout du nez, gloss transparent pailleté à appliquer au ras des cils et sur le philtrum, cils recourbés et bouche brillante: dans ce tuto, l’Américaine de 26 ans donne la marche à suivre détaillée.