Savoir faire son entrée dans le monde est primordial. Réussir sa sortie, en laissant un souvenir impérissable, l’est tout autant. C’est en substance, ce qu’on se dit en regardant certaines images de la collection masculine automne-hiver 2021-2022 de Burberry présentée lundi dans le flagship de la marque à Regent Street, dans le cadre de la Fashion Week de Londres. Le label de prêt-à-porter, quintessence du style britannique, a diffusé des photos du dos de ses looks aussi bien coupé que l’avant. C’est une manière de montrer son savoir-faire et, en plus, d’inviter à poser un regard différent sur un vêtement comme si, dans la rue, on se retournait sur le passage d’une belle silhouette.