Or, en plein déconfinement, les rassemblements spontanés restaient limités à 30 personnes, au contraire des manifestations autorisées jusqu’à 300. «On nous reproche aussi des déchets qui jonchaient le sol, alors que nous avons tout ramassé, mégot par mégot», regrette Mickael, auditionné jeudi car il s’était opposé à son amende. Le jeune Français, discret et poli, assurait ne pas être un organisateur, mais avoir officié seulement comme DJ pendant une demi-heure; et il ne voulait pas laisser dire qu’ils avaient souillé la nature. «On allait ranger, police ou pas, c’est normal. On attendait juste qu’il y ait moins de monde.» Il contestait aussi que le bruit ait été si fort: lui-même souffrant d’acouphènes, il aurait tenu à garder un volume raisonnable.