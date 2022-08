Vaud : Avoir tiré le mauvais loup n’entraînera pas de conséquences

Lorsque une autorisation de tir est délivrée pour réguler la présence du loup, un certain nombre de critères sont établis. Or, si les gardes-faune vaudois devaient en principe tirer deux louveteaux de la meute du Marchairuz, l’un des individus abattus en mars dernier n’en faisait pas partie. Pour se justifier, le Canton a expliqué que la décision de tirer se prenait sur la base d’observations réalisées de nuit sur des animaux en mouvement. À noter aussi que l’autorisation de tirer arrivait à son terme. Il ne restait donc plus que quelques jours pour tuer légalement deux loups.