Animaux domestiques : Avoir un chat hybride? La PSA le déconseille fortement

Souvent, la femelle, généralement un chat domestique, souffre de stress, de douleurs et de blessures, car le chat sauvage peut avoir un comportement très différent d’elle et aussi être nettement plus grand. Il peut alors se produire des complications importantes pendant la grossesse et la naissance, relève lundi la PSA.