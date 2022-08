«Avoir un deuxième enfant a été la pire décision de notre vie»

Le 8 août, nous avons publié un article intitulé «13% des parents regrettent d’avoir eu des enfants» relayant les résultats d’un sondage réalisé dans cinq pays européens. À la suite de quoi, nous avons lancé un appel aux personnes qui éprouvent ce sentiment afin qu’elles évoquent, en quelques mots, leur situation personnelle. Voici leurs témoignages.

Sandra, 41 ans

«Avant d’être maman, je pouvais me consacrer pleinement à mes projets. À mes yeux, ils comptent davantage que l’éducation d’un enfant au quotidien. Les enfants, c’est parfait pour les gens qui n’ont pas vraiment d’ambition personnelle.»

Andréa, 32 ans

«Avoir un enfant était notre plus grand rêve. Pourtant, depuis le jour de sa naissance, notre fils à fait de notre vie un enfer. Pendant des années, nous n’avons jamais dormi plus d’une heure ou deux par nuit. Malgré tout, nous avons décidé d’en avoir un deuxième. Avec le recul, nous estimons que c’était la pire décision de notre vie. Si nous pouvions revenir en arrière, nous n’aurions certainement pas d’enfants.»

Anonyme, 33 ans

«Je ne regrette pas d’avoir eu mes enfants. Je déteste la vie que je dois mener à cause d’eux.»

«Il est important de comprendre qu’on n’est pas seul à avoir ce problème» La sociologue allemande Christina Mundlos est l’auteure de livres sur les femmes et la maternité. Dans «Wenn Mutter sein nicht glücklich macht – Das Phänomen Regretting Motherhood» (Quand être mère ne rend pas heureuse – Le phénomène Regretting Motherhood), elle donne des conseils aux personnes concernées. Pourquoi ce sont surtout des femmes qui regrettent d’avoir eu des enfants? Il y a une énorme pression sociale sur les femmes. Il y en a qui n’ont jamais voulu avoir d’enfants, mais à qui on a assigné le rôle de mères. Elles avaient des doutes dès le départ. Il y a un autre profil: des femmes qui ont toujours voulu avoir des enfants, mais qui souffrent de leur condition. Elles se sentent délaissées par leur partenaire et sont discriminées au travail. Que peut-on faire quand on en prend conscience? Il est important que les personnes concernées analysent exactement ce qui les rend malheureuses. Ce n’est qu’à partir de là qu’elles pourront trouver les solutions adéquates. Parler à d’autres mères aide énormément. Constater qu’on n’est pas la seule à avoir ce problème est très important. On comprend alors qu’il ne s’agit pas d’un échec individuel. Cela ne résout pas toujours le problème. Si les sentiments négatifs deviennent incontrôlables, il faut demander de l’aide et entreprendre une thérapie. Cela ne veut pas dire qu’au bout du compte on ne regrettera plus d’avoir eu des enfants. On apprendra juste à gérer différemment la situation. Quel rôle joue le père? Il doit être présent. La naissance peut créer un déséquilibre et des inégalités au sein du couple. Certaines mères se retrouvent seules face à des défis immenses, dans un état de stress constant. Le partenaire doit être à l’écoute de la mère et travailler avec elle pour voir là où son soutien s’avère nécessaire. Le père peut, par exemple, réduire son taux d’activité au travail. Il peut aussi aller chercher et garder les enfants certains jours déterminés, même si la mère et lui se sont séparés.

Bobby, 35 ans

«La relation avec ma femme a profondément changé. Elle est devenue une maman et notre relation antérieure me manque.»

Xénia, 30 ans

«Avant d’être mère, je pensais que l’amour grandirait en même temps que la famille s’agrandirait. Je pensais qu’un enfant faciliterait tous les moments difficiles. Ce n’est pas le cas, chez nous. Ce n’est qu’avec l’aide de ceux qui m’entourent que je peux dire, aujourd’hui, que je vais bien. Mais je ne suis pas aussi heureuse qu’avant d’avoir eu un enfant.»

Sarah, 41 ans

«Je n’ai plus de temps pour moi. Je me sens libre quand les enfants prennent l’avion pour rendre visite à leur père pendant trois semaines tous les six mois. Je les aime, mais si à l’époque j’avais su comment serait ma vie actuelle, je n’aurais pas eu d’enfants.»

Rin, 42 ans

«Je suis une mère célibataire. Je travaille à 80% pour couvrir tous les frais. Mon ex-mari profite de son nouvel amour, paie très peu et mène une vie sans soucis financiers. De mon côté, je peux m’estimer heureuse si nous pouvons partir en vacances au Tessin une fois par an. Je me prive sans cesse et ne sors presque jamais uniquement pour offrir un cadre de vie agréable à mon fils.»

Fabien, 41 ans

«Je n’ai jamais voulu avoir d’enfants. On me les a imposés: mon refus aurait signifié la fin de notre relation de couple. J’ai cédé. Depuis, ma vie est devenue stressante et j’ai perdu de nombreuses libertés. Le pire, c’est que je le savais.»

Sandy, 38 ans

«Je tiens à mes enfants davantage qu’à ma propre vie. Mais j’aime la mode, j’aime voyager et j’aime sortir. Et je ne peux plus faire toutes ces choses comme je le voudrais. Oui, ça semble égoïste. Mais l’égoïsme est-ce une mauvaise chose? Je ne le crois pas.»

Anne, 28 ans

«J’aime mes enfants, mais ma liberté me manque. Je ne serais plus avec mon mari depuis longtemps si nous n’en avions pas eu.»

Andréa, 31 ans

«J’ai voulu avoir mes deux enfants, mais j’ai toujours regretté ce choix. Je suis au bord de la dépression nerveuse et, malgré ça, je dois toujours être présente à 200%.»