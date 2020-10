Maxime Gasteuil«Avoir un gala au Montreux Comedy Festival, c’est fou!»

Le Montreux Comedy Festival, il connaît. Maxime Gasteuil s’y est déjà produit en 2017, mais à l’époque, ce n’était que le temps d’un sketch. En 2020, l’humoriste français originaire de Saint-Émilion a été choisi pour coanimer le gala de clôture de l’événement en compagnie de son ami Tom Villa.

Comment se prépare-t-on pour un événement comme celui-ci?

C’est six heures de sport tous les jours, quatre heures de natation et on mange beaucoup de féculents (il rit). Notre idée a été d’adapter l’esprit du spectacle de Tom (ndlr: «Les nommés sont»). On est sur scène comme dans la vie. Je vais faire mes conneries et lui va essayer de tenir la soirée pendant une heure et demi. On prépare l’écriture et les choix des humoristes qui seront présents. On voulait vraiment réunir nos amis, mais aussi des gens qu’on ne connaissait pas et qui nous font marrer.

Votre spectacle s’appelle «Maxime Gasteuil arrive en ville» et raconte votre vie depuis votre installation à Paris en provenance de Saint-Émilion. Quand vous êtes en Suisse, vous vous sentez Parisien ou provincial?

Un peu des deux. Je vis comme un provincial à Paris. Je me sens comme ce petit gars de Saint-Émilion qui vient faire un gala à Montreux et qui est très fier.

Quand vous retournez où vous avez grandi, vous êtes considéré comme un Parisien?

Oui, quand je suis allé me confiner à la campagne, on m’a dit: «T u ne restes pas là, tu es Parisien donc tu retournes chez toi !» Il y a une phrase qui dit « Pas vraiment d’ici, plus vraiment de là-bas » et c e n ’est pas faux. J’adore Paris et j’aime beaucoup revenir à Saint- Ém ilion voir mes amis et ma famille. C’est ce qui nourrit mon personnage, qui a fait ce spectacle, qui fera certainement le deuxième. On ne va pas tirer le thème Paris-Province pendant 40 ans, mais le deuxième spectacle sera le retour aux sources. Je suis persuadé qu’on revient toujours là d’où on est.

Pourquoi avoir choisi de quitter Paris pour le confinement?

Je me suis dit que j’allais descendre à Saint- É milion, passer du temps en famille. J’ai eu un sentiment d’insécurité. Quand j ’ étais jeune, j’étais toujours à droite à gauche, je sortais tous les samedis soir , mais tous les dimanches, j ’ étais chez mes parents. J’ai un rapport familial assez intense et il fallait que je sois avec eux pour traverser ça.

Vous étiez déjà très actif sur les réseaux sociaux, mais vous l’avez été encore plus pendant cette période.

Oui, c’est vrai. J’étais malheureux parce que la scène c’est vital. Ç a a été un peu un exutoire. Je ne l ’ ai pas fait pour le faire, mais je n’avais jamais eu autant de sources d’inspiration. Tous les jours, j’avais mon téléphone avec mon pied de caméra. Je me filmais toute la journée en faisant mes conneries, je réa l isais l e montage et ça me plaisait . Ce confinement a été profitable à ma carrièr e . Quand je suis sorti de là, je me suis rendu compte qu’il y avait un avant et un après. Non pas qu’on n e savait pas qui j’étais, mais là , il y a eu un engouement pour le spectacle.

Vous avez gagné des abonnés?

Oui, 250’000. C’était plutôt cool.

Cette période vous a-t-elle changé?

Non. J’ai juste eu peur, parce que tout le monde dit qu’un jour ou l’autre on prend la grosse tête, mais ça n’arrivera pas. J’ai été éduqué par des parents très populaires, simples, qui sont artisans. Je n’ai jamais fait ce métier pour devenir une égérie, une idole ou une icône. J’ai fait ce métier parce que je ne sais faire que ça, pour rendre service, faire plaisir. Pour moi, les rires c’est comme de l’air, c’est mon oxygène.

Ça change quelque chose que les spectateurs soient désormais masqués?

Je l’ai craint, mais pas du tout. Les rires ne sont pas étouffés. La chance que j’ai, c’est que les gens rient très fort. On voit la gestuelle, les corps qui se plient, les yeux qui pétillent et c’est très plaisant. Les masques ne sont pas du tout une barrière.