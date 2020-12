Étude : Avoir une césarienne ne préserverait pas la sexualité

Une étude, menée au CHUV à Lausanne, a permis d’évaluer les effets d’un accouchement par césarienne sur la sexualité et le risque d’incontinence des patientes.

David Baud, chef du service d’obstétrique du CHUV et coauteur de l’étude. Keystone

Publiée cette semaine dans la revue «Scientific Reports», une étude du Centre hospitalier et universitaire (CHUV) de Lausanne a permis de mettre en évidence les avantages et les inconvénients de chaque type d’accouchement, fournissant ainsi aux cliniciens un outil de décision pour mieux informer les femmes enceintes des conséquences à long terme de l’accouchement, en particulier dans les cas de césarienne.

Des avis différenciés

Le dysfonctionnement du plancher pelvien peut avoir des impacts négatifs considérables sur la santé psychologique et physique des patientes. Plusieurs études ont ainsi comparé les deux modes d’accouchement – par voie vaginale ou par césarienne – mais ont abouti à des résultats contradictoires. Si certaines suggèrent en effet que les femmes qui accouchent par voie vaginale ont un risque plus élevé de développer un dysfonctionnement du plancher pelvien que les femmes qui ont eu une césarienne, d’autres recherches n’ont pas démontré de réel bénéfice avec la césarienne.

Réalisées sur un nombre restreint de patientes et sur une courte période, ces études restent limitées. Deux médecins du CHUV ont ainsi lancé une recherche auprès de plus 1000 patientes ayant accouché il y a six ans et sans complications, soit par césarienne soit par voie vaginale.

Altération de la vie sexuelle

«Ces dernières années, le taux de césariennes a augmenté de façon spectaculaire pour atteindre 30 à 35% dans les pays développés. On estime que 12 à 15% des césariennes sont pratiquées à la demande de la mère. De plus en plus de femmes font ce choix, afin de protéger notamment leur vie sexuelle et diminuer les risques d’incontinence», écrivent les auteurs.

Or, il est ressorti de cette recherche que, contrairement aux idées reçues, les douleurs pendant et après un rapport sexuel étaient plus importantes chez les femmes ayant eu une césarienne. A contrario, les problèmes urinaires étaient plus fréquents six ans après un accouchement par voie vaginale. Aucune différence n’a par ailleurs été trouvée concernant les questions de la libido, du désir ou des symptômes fécaux.