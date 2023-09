AVOIRS RUSSES: Guy Parmelin dit non à la task force du G7

Guy Parmelin a défendu le non du Conseil fédéral à l'adhésion de la Suisse à la task force internationale du G7 chargée de traquer les fonds des oligarques russes dans une interview écrite à la «NZZ am Sonntag», publiée en ligne hier soir. Une adhésion n'est pas dans l'intérêt du pays, a-t-il affirmé, en soulignant que «dans un monde de plus en plus polarisé, la Suisse a intérêt, en tant que pays neutre, à conserver une certaine réserve».