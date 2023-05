Etats-Unis: Avortement: deux hôpitaux américains rappelés à l’ordre

Getty Images via AFP

Le ministère de la Santé espère par cette action «clarifier» la situation, dans un contexte de bataille politique et judiciaire autour de la question de l’avortement aux États-Unis.

Ces derniers mois, les articles de presse relatant l’histoire de femmes n’ayant pas pu bénéficier d’un avortement, alors même que leur fœtus était condamné, se sont multipliés. Certains médecins craignent d’être poursuivis pour un avortement considéré comme interdit dans leur État. Les deux hôpitaux visés par l’action annoncée lundi se trouvent dans le Missouri et le Kansas, deux États voisins, situés dans le centre des États-Unis.

Une patiente enceinte de 18 semaines s’est rendue dans ces deux établissements après une rupture prématurée de la poche des eaux, décrit la lettre du ministre. Il lui a alors été annoncé que sa grossesse n’était plus viable. Mais les médecins «lui ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas lui proposer les soins qui empêcheraient une infection, une hémorragie, et potentiellement la mort» à cause de «règles de l’hôpital interdisant les traitements pouvant être assimilés à un avortement», a détaillé Xavier Becerra.