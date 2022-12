Nyon (VD): «Avouez et rendez le diamant, vous serez châtié moins sévèrement»

Une caméra… hors-service

Accusé par la riche héritière victime du vol, alors une de ses amies proches, ce Jordanien naviguant entre Genève, Monaco ou encore son domicile actuel au Qatar, clame son innocence, et ce depuis dix ans. Selon le Ministère public, il aurait profité d’une journée durant laquelle elle l’avait chargée d’établir l’inventaire de ses bijoux à son domicile pour remplacer la pierre précieuse par un vulgaire quartz rose. Une caméra se trouvait bien dans la pièce, mais il lui tournait le dos, et elle était hors service. Le rapport de dysfonctionnement de cette caméra semble étrangement avoir été égaré en cours d’enquête.

«A aucun moment je ne savais que j’étais seul avec les bijoux, s’est défendu le prévenu. De plus, il aurait fallu un matériel et des compétences que je n’avais pas pour faire l’échange. Je pense que voleur a fait une mauvaise contrefaçon pour qu’elle soit découverte peu après mon passage et que je sois accusé» «Mais qui vous voudrait du mal?, a questionné Me Marc Bonnand, un des avocats de la plaignante. Avouez et rendez le diamant, vous serez châtié moins durement.» Pour lui, le prévenu issu d’une famille de diamantaires avait les compétences et le réseau parfait pour un tel coup.