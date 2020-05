Monde

Avril 2020 parmi les plus chauds jamais enregistrés

Les températures mondiales ont été égales à celles du précédent mois d'avril le plus chaud enregistré, soit celui de 2016.

«Les températures mondiales ont globalement été égales à celles du précédent mois d'avril le plus chaud enregistré (avril 2016)», a indiqué mardi Copernicus dans un communiqué, précisant qu'avril 2020 avait connu une température moyenne inférieure à 2016 d'un «insignifiant 0,01°C». Avril 2020 a par contre dépassé de 0,08°C le troisième avril le plus chaud, 2019, et de 0,70°C la moyenne enregistrée entre 1981 et 2010.