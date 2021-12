La rétro des sports 2021 - Avril: La Super League perd le fil

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois d’avril, ses play-off de hockey et sa tentative de révolutionner le football européen.

Les douze «salopards». AFP

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On enchaîne avec le mois d’avril, avec un Genève-Servette qui a cru aller au bout et des clubs de foot frondeurs. Retrouvez ici les mois de janvier, février et mars !

Ce qu’il ne fallait pas manquer

La Super League fait pschit

Des années que les nantis menaçaient de jouer au foot entre eux… Finalement, ils ont mis leur menace à exécution. Le 18 avril, le Real Madrid CF, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le Manchester United FC, le Manchester City FC, le Chelsea FC, l'Arsenal FC, le Tottenham Hotspur FC, le Liverpool FC, la Juventus FC, l'Inter Milan et l'AC Milan créent un championnat à eux. Il faut y ajouter trois clubs qui devaient les rejoindre avant la saison inaugurale. Ensuite, cinq équipes se qualifieraient chaque année pour cette nouvelle compétition hors de tout contrôle de l'UEFA.

La Super League devait être lancée «aussi tôt que possible». Mais apparemment, ça n'a pas été fait «aussi lentement que nécessaire»... A peine deux jours après l'annonce, les premières lézardes apparaissent, sous la pression, notamment, des «vrais supporters» de nombreux clubs anglais, d'abord, suivis par toutes les couches de ceux qui font ce sport ou presque. Le 21 avril, après que 5 équipes de Premier League ont quitté le navire, l'affaire est déjà définitivement abandonnée ou presque. Car la Juve et des clubs ibères y croient encore aujourd'hui.

Une saison pas comme les autres

Si vous aviez compris le format de la saison 2020/2021 de National League, c'est sans doute qu'on vous avait mal expliqué. Il y avait des matches de solidarité, un classement calculé à la moyenne de points puisque tout le monde n'avait pas pu jouer le même nombre de matches, puis des play-off disputés d'abord en best of 3 pour les pré-play-off, puis best of 7 pour les quarts, avant des demies et une finale en best of five. Sans oublier deux matches «de solidarité»... Bref, le Covid a bon dos pour sortir des trucs incongrus.

Au final, ce sont les Zougois qui sont devenus champions de Suisse, après des séries éliminatoires qui ont fait couler pas mal d'encre. Il y a eu les vilains Lausannois qui ont cassé de très gentils Zurichois. Puis des Aigles qui ont volé dans des plumes de Dragons, avant de se faire rentrer dans le lard par des Taureaux de Suisse centrale. Enfin, c'est à peu près ce que je m'en rappelle. Pourtant, on y a presque cru côté romand. Encore une fois...

Ce que vous avez tout à fait pu manquer

Robinas Hoodos