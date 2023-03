Fashion Week de Paris: Avril Lavigne a embrassé Tyga

Fashion Week de Paris : Avril Lavigne a embrassé une star du hip-hop

Il faut dire que le Californien de 33 ans n’est pas le moins connu des rapeurs, loin de là. Il a collaboré avec les plus grands, comme Drake, Kanye West ou encore Lil Wayne, et a sorti une kyrielle de singles à succès. Tyga est également une star dans la rubrique des faits divers où sa mauvaise gestion financière ainsi que ses relations tendues avec ses ex, Camaryn Swanson, Kylie Jenner et Blac Chyna, ont été régulièrement rapportés.