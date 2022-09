Hollywood : Avril Lavigne a reçu son étoile

C’est la consécration pour Avril Lavigne. Après 23 ans de carrière, la chanteuse pop punk, qui a frôlé la mort , a reçu son étoile sur la célèbre allée Hollywood Walk of Fame, mercredi 31 août 2022, à Los Angeles. Cet événement célèbre ainsi le 20e anniversaire de son premier album «Let Go» qui l’a propulsée au top des charts internationaux avec ses tubes tels que «Complicated», «Sk8er Boi», ou encore «I’m With You».

Ravie, la Canadienne a commencé son discours en montrant au public une photo agrandie d’elle à l’âge de 16 ans, au même endroit. On y voit l’adolescente allongée sur le trottoir qui longe Hollywood Boulevard à côté de l’une des étoiles de célébrités. Selon elle, cela lui a porté chance. Avril a dit qu’elle espérait que son étoile allait aussi inspirer la prochaine adolescente de 16 ans qui «viendra à Hollywood un jour plein d’espoirs et de rêves».

Et l’artiste de 37 ans, qui a été taxée de sataniste à cause d’un single, d’ajouter: «Aujourd’hui, j’adore faire de la musique plus que jamais. Je me sens tellement inspirée.» Elle a ensuite remercié sa famille et son fiancé Derek Smith, rappeur connu sous le nom d’artiste Mod Sun. «Vivez votre passion. Exprimez-vous. Soyez réels. Travaillez dur. Gardez la tête haute. Croyez en vous», a-t-elle conclu.