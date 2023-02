États-Unis : Avril Lavigne a rompu ses fiançailles

Tout est fini entre Avril Lavigne et Mod Sun. La rockeuse franco-canadienne de 38 ans, qui a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, s’est séparée du chanteur, avec lequel elle s’était fiancée en mars 2022, à Paris, a annoncé Page Six, le 21 février 2023. Cependant, cette rupture serait inattendue pour l’Américain de 35 ans. «Ils étaient encore fiancés trois jours avant qu’il parte en tournée, donc si quelque chose a changé, c’est une nouvelle pour lui», a déclaré son agent. Malgré tout, Derek Ryan Smith, de son vrai nom, actuellement sur les routes, continuera à se produire sur scène. Selon un proche qui s’est confié à TMZ, Avril et Mod Sun auraient eu des tensions ces derniers mois, les forçant à se séparer et à se réconcilier à plusieurs reprises, avant de mettre un terme définitif à leur relation. Il n’y aurait pas eu d’infidélité entre eux. Les deux ex seraient restés en bons termes, car ils se suivent toujours sur les réseaux sociaux.