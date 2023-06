La rockeuse Avril Lavigne est de nouveau célibataire

La romance entre Avril Lavigne et Tyga n’aura pas duré longtemps. Après avoir officialisé leur romance en mars 2023, la rockeuse et le rappeur se sont séparés, il y a deux semaines. Selon TMZ, la Canadienne de 38 ans et l’Américain de 33 ans ont pris cette décision «mutuellement» et il n’y a «aucune animosité entre eux». Leur relation était simplement arrivée à son terme.