Suisse : AVS 21 a renforcé le féminisme et les revendications pour l’égalité

L’acceptation du travail des femmes jusqu’à 65 ans, dimanche dernier, pourrait donner un «coup de pouce » au mouvement féministe. Et les femmes du Parti socialiste se mobilisent.

S'il n'en tenait qu'aux Suissesses, le projet de relèvement de l'âge de la retraite des femmes n’aurait pas passé dimanche dernier: 63% d'entre elles avaient rejeté cette réforme de l'AVS selon le sondage postélectoral de Tamedia, note le «SonntagsBlick» dimanche. Il en résulte que les revendications d’une véritable égalité semblent être renforcées. D’ailleurs, dès le lendemain de la votation, des femmes avaient fait part de leur déception en se rassemblant à Berne . Un rassemblement organisé par le collectif bernois via les réseaux sociaux. Son post d’appel à manifester avait atteint deux fois plus de personnes que d’autres publications. Samedi, elles ont remis le couvert en se rassemblant à Lausanne pour manifester .

La Commission fédérale dini Mueter – mouvement alémanique qui regroupe des mères et des gardes d'enfants, note aussi un intérêt accru pour son travail. Tout comme les femmes socialistes et les Jeunes socialistes perçoivent un nouvel engagement féministe depuis dimanche dernier. «Nous avons reçu de nombreux courriers de femmes qui souhaitent adhérer à notre parti», surtout chez les Jeunes socialistes, rapporte ainsi Gina La Mantia, secrétaire centrale des Femmes socialistes suisses.

Succès également pour la «Déclaration du 25 septembre 2022» de l’Union syndicale suisse (USS) qui exige de meilleurs revenus pour les femmes dans la vie active et à la retraite: près de 154’000 personnes l’ont signée ces derniers jours. Un signe, pour Gabriela Medici de l’USS, «que les femmes ne veulent désormais plus se laisser faire». «Les nombreuses promesses faites lors de la campagne de votation doivent être réalisées rapidement et concrètement», exige ainsi la première secrétaire adjointe de l’Union syndicale.