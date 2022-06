Suisse : «AVS 21»: «Les rentes des femmes à bas revenus seront améliorées»

Si le projet de loi sur les retraites passe cet automne, les femmes travailleront un an de plus. Une étude publiée par la «NZZ am Sonntag» explique les conséquences de cette mesure qui varient fortement selon l’âge et le revenu.

Les femmes bien rémunérées nées en 1970 ou après subissent une perte de 30’000 francs ou plus jusqu’à la fin de leur vie, indique l’étude. (Image d’illustration) AFP

La réforme «AVS 21», soumise au peuple le 25 septembre, prévoit des recettes supplémentaires pour l’aide sociale. Cela grâce à une hausse de la TVA de 0,4% (passant ainsi à 8,1%) et l’augmentation de l’âge de la retraite à 65 ans pour les femmes. Une analyse des experts de VZ Vermögenszentrum, publiée dans la «NZZ am Sonntag», explique ce que signifie cette mesure pour les femmes et qui devra à l’avenir renoncer à quelles prestations de l’AVS.

Les bas revenus en profiteraient

Basant leur étude sur de nombreux exemples, les experts de VZ concluent que les conséquences varient fortement selon l’âge et le revenu. Les femmes bien rémunérées nées en 1970 ou après subissent une perte de 30’000 francs ou plus jusqu’à la fin de leur vie. En revanche, celles qui sont proches de la retraite et qui gagnent peu peuvent même augmenter les rentes de l’AVS de plus de 20’000 francs. Comme le résume Simon Tellenbach, membre de la direction du groupe VZ: «La réforme améliore en premier lieu les rentes des femmes à bas revenus. Car l’AVS est basée sur le principe de la redistribution.»

Génération de transition: 1961-1965

Concrètement, la Confédération a désigné une génération de transition – celle des personnes nées entre 1961 et 1969 – qui recevra un paiement compensatoire pour l’âge de la retraite plus élevé. Un montant échelonné selon le revenu: 160 francs par mois pour un salaire annuel de moins de 57’000 francs, 100 fr. par mois pour un salaire jusqu’à 72’000 francs, et au-delà 50 francs par mois. Pour une espérance de vie moyenne des retraitées de 87,5 ans touchant les 160 francs supplémentaires, cela représente un montant total de 43’000 francs.

Mais seules les femmes nées en 1964 et 1965 – les premières à ne pouvoir prendre leur retraite qu’à 65 ans – recevront la totalité de la prime de compensation. Jusqu’à la classe d’âge 1970, la compensation diminue ensuite progressivement jusqu’à zéro.

Question d’espérance de vie

Si le peuple dit oui à AVS 21, le 25 septembre, les femmes devraient donc se mettre à faire de sérieux calculs, en particulier la génération de transition, notent les experts. En effet, à côté du supplément de rente AVS, ces neuf générations ont une deuxième option: elles pourraient continuer à prendre leur retraite à 64 ans. Mais elles toucheraient alors moins de rentes AVS. La différence serait toutefois moindre à celle pour les hommes en retraite anticipée.

«Laquelle des deux variantes apporte le plus d’avantages dépend en premier lieu de l’espérance de vie», estime Simon Tellenbach. «Plus une femme vit longtemps, plus il est intéressant pour elle de travailler jusqu’à 65 ans et de percevoir en contrepartie le paiement compensatoire à vie.»

Le coût d’un an de cotisation AVS à verser en plus

Autre tableau pour la prévoyance professionnelle