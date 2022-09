Canton de Soleure : AVS 21: quelques bulletins mal comptés et tout le canton dit non

Un couac de comptage s’est produit à Balsthal (SO) dimanche. Le score était tellement serré que le canton a en réalité voté non à la réforme des retraites.

Selon le décompte de dimanche, à peine 600 voix ont fait pencher la balance en faveur de la réforme AVS 21 dans le canton de Soleure. Comme le révèle la «Solothurner Zeitung», dans la commune de Balsthal, 1352 oui et 384 non ont été comptabilisés dimanche. Mais il s’agissait d’une erreur. En réalité, après vérifications, 888 citoyens ont accepté le texte alors que 848 personnes l’avaient rejeté. Sur l’ensemble des voix, il y avait donc 464 non en moins pour le même nombre de oui supplémentaires, ce qui a donné un avantage d’un peu plus de 300 voix aux opposants à la réforme.