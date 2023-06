Rentes pour survivants: AVS: le Conseil fédéral corrige une inégalité et fait des économies

Le Conseil fédéral a défini les grands axes qui permettent quelques retouches sur les rentes allouées aux veuves et aux veufs via l’AVS. L’an dernier, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté une inégalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rente de survivants. Le Conseil fédéral propose donc que les rentes de veuf et de veuve soient octroyées aux parents jusqu’aux 25 ans de leurs enfants, voire au-delà pour un enfant adulte en situation de handicap donnant droit au parent à des bonifications pour tâches d’assistance à ce titre, y compris pour les parents non mariés.