Session d’hiver – AVS: le National propose un compromis sur les compensations

Le National s’est prononcé pour une solution entre ce qu’il avait décidé au début des débats et celle plus généreuse prônée par les sénateurs . Il prévoit aussi comme le Conseil des États une période transitoire de neuf ans. Mais le supplément maximum serait de 140 francs par mois pour les femmes ayant un revenu annuel jusqu’à 57’360 francs, de 90 francs jusqu’à 71’700 francs et de 40 francs dès 71’701 francs. Soit des montants nettement moins élevés que dans la version des sénateurs. Le National a donc préféré suivre sa commission. Certes, «le supplément de rente est moins élevé, mais il maintient la possibilité de prendre une retraite anticipée à de meilleures conditions», a défendu Philippe Nantermod (PLR/VD) au nom de la commission.

«Faire bosser les femmes et les pauvres le plus longtemps possible»

Pour les Verts, la pilule ne passe toujours pas. «Nous débattons aujourd’hui de peccadilles, avec ce que nous appelons des compensations accordées aux femmes», a critiqué Léonore Porchet (Verts/VD). «Car rien ne compensera ce qui se décide ici, sur le dos des femmes», a-t-elle tonné. La Vaudoise a rappelé qu’une femme sur 10 se retrouvait dans la précarité une fois à la retraite. «C’est ça la réalité. Et qu’est-ce que l’on répond ici: vous travaillerez une année de plus et les économies on les fera sur votre dos!» a-t-elle clamé. Et de continuer: «Vous voulez faire bosser les femmes et les pauvres le plus longtemps possible pour qu’ensuite les plus riches puissent profiter tranquillement de leur retraite à partir du moment où ils la prennent».