«The Voice»Awan a-t-il pu continuer l’aventure?

Lors de la première session des battles dans «The Voice», sur TF1, samedi 15 avril 2023, Awan, qui avait réussi son audition à l’aveugle, s’est retrouvé face à Aurélien. Les deux candidats ont impressionné le jury en interprétant avec brio le tube légendaire de Queen, «Show Must Go On». Si Bigflo et Oli, ainsi qu’Amel, ont préféré la performance du Genevois de 24 ans, Vianney, lui, a préféré celle de son adversaire.