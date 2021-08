Cinéma - La grand-mère d'Awkwafina l'a encouragée à réaliser ses rêves

L’Américaine Awkwafina a perdu sa mère alors qu’elle était âgée de 4 ans. AFP

À l’affiche de «Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux», en salle le 1er septembre 2021, Awkwafina vole

de succès en succès. La comédienne et rappeuse de 33 ans a dû se débrouiller seule pour réussir

mais a pu compter sur le soutien moral de celle qui l’a élevée.



Vous donnez la réplique au premier superhéros asiatique de Marvel. Être un modèle pour la

communauté américano-asiatique, une grosse pression?

Dès mes débuts dans ce métier, je me suis dit que je ne souhaitais pas représenter une

communauté toute entière parce que c’est une mission impossible. Mais j’ai appris que même

quand on ne veut pas de cette responsabilité, on doit faire avec. Si je suis simplement moi-même et

prends de bonnes décisions, alors ce n’est pas un trop gros fardeau.

Votre père ne voulait pas que vous fassiez ce métier. S’est-il désormais fait à l’idée?

Oui, il est très fier de moi. Mais c’est ma grand-mère qui m’a élevée et elle m’a toujours

encouragée à réaliser mes rêves les plus fous. Mon père souhaitait que je lui prouve que je pouvais

réussir toute seule. Je ne lui ai jamais rien demandé et j’y suis arrivée.

Dans ce film vous jouez une fille qui rechigne à devenir adulte et responsable. Cela vous parle?

Oui, bien sûr. Je pense que beaucoup de jeunes peuvent comprendre ça. On a peur de ce que

l’avenir nous réserve ou de ce que le monde attend de nous, de toute cette pression. Et puis on

découvre peu à peu les réponses à toutes nos questions en chemin.

Vous incarnez la bonne copine idéale, drôle et prête à suivre son pote au bout du monde. Quel

type d’amie êtes-vous dans la vie?