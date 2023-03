Deux routes mises à sens unique pour aider les TPG à rouler vite

Genève : Axes mis à sens unique pour aider les TPG à rouler vite

Désireux d’améliorer la vitesse des bus et des trams, le Canton va tester des limitations de circulation sur les rampes du Pont-Rouge et Quidort.

La circulation automobile sur les rampes du Pont-Rouge et Quidort ralentit les trams et les bus. Sur la première, notamment, les lignes 21, J et K accusent un retard de quinze minutes aux heures de pointe en raison d’un tronçon engorgé de 400 mètres. Quant au trafic sur la seconde, il entrave le passage du tram 14 sur la route de Chancy. Par conséquent, le Département des infrastructures va tester durant un an deux mesures qui seront mises en œuvre, dès le lundi 27 mars: la rampe du Pont-Rouge sera interdite à la circulation dans le sens de la descente; et la rampe Quidort le sera dans le sens de la montée. L’Etat prévoit que ces aménagements permettront aux TPG de réaliser 300’000 francs d’économies d’exploitation.