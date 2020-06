Suisse

Axpo plonge dans le rouge au premier semestre

La pandémie a fait chuter la rentabilité des placements de l'énergéticien argovien.

L'énergéticien argovien Axpo a essuyé une perte sèche de 24 millions de francs sur les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20, contre un bénéfice de 435 millions un an plus tôt. Les revenus ont pourtant enflé de près de 10% à 2,79 milliards de francs. L'excédent d'exploitation s'est replié de près d'un quart à 329 millions.