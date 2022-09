Aya Nakamura: plus de 3 milliards de vues sur YouTube

Succès : Aya Nakamura a franchi les 3 milliards de vues sur YouTube

Un peu plus de six ans, c’est le temps qu’il a fallu à Aya Nakamura, qui sera prochainement jugée pour violences réciproques sur conjoint, pour cumuler plus de trois milliards de vues avec ses différentes vidéos sur YouTube. La maman de deux filles, Aicha et sa petite sœur dont on ne connaît pas le prénom, fait partie des artistes francophones les plus regardés sur la plateforme. Dans un ordre d’idée, le 26 septembre 2022, PNL, Booba et NAPS comptabilisaient 2,2 milliards de visionnages et Ninho et Soprano 2,8 milliards.