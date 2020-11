Téléréalité : Aya Nakamura a refusé de faire «Secret Story»

Avant de devenir l’artiste française la plus écoutée dans le monde sur Spotify, la chanteuse a été approchée par la production de l’émission de téléréalité.

«Macron venait de devenir président, j’étais un peu connue sur les réseaux sociaux, on m’a proposé de faire «Secret Story», mais j’ai dit non. J’avais envie d’être chanteuse et je ne voulais pas que ça me colle à la peau», a confié l’interprète de «Doudou» à «L’Obs». Au vu de la suite de sa carrière, il semble bien qu’Aya Nakamura ait eu raison de refuser d’apparaître dans ce programme.