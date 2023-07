Aya Nakamura dévoile enfin le visage de sa fille de 18 mois

Sur les les deux photos, on voit mère et fille main dans la main. Ava porte un ensemble tee-shirt et short Nirvana du plus bel effet. La Franco-malienne de 28 ans a sobrement légendé les clichés d’un «petit show vit fait à Paname». Dans une interview en 2019, Aya Nakamura avait affirmé vouloir protéger sa première fille, alors âgée de 3 ans.