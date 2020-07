Streaming

Aya Nakamura est la Française la plus écoutée du monde

La chanteuse est désormais l’artiste féminine française qui a le plus de succès sur Spotify.

Aya Nakamura vole de succès en succès. Après les cartons des singles «Pookie» ou «Djadja», la Française de 25 ans réalise d’excellents scores avec «Jolie nana», sorti le 17 juillet 2020. Elle est même désormais l’artiste féminine française la plus écoutée du monde sur Spotify avec près de 14 millions d’auditeurs mensuels. Selon lci.fr, elle détrône certains poids lourds tels que Booba, Jul ou PNL et se place en 254e position mondiale des artistes les plus écoutés, hommes et femmes confondus.