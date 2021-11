inclusion – Aya Nakamura et «Vogue» actualisent l’image de la Française

Le magazine change de nom et se veut plus représentatif de la France. Pour cela, il a choisi la chanteuse noire Aya Nakamura pour incarner cette diversité.

«J'ai comme atteint les nuages, Faut que jamais ça s'arrête», chante Aya Nakamura dans son titre «Fly» et cela ne semble en effet pas se terminer. La chanteuse franco-malienne a été choisie pour incarner le renouveau de «Vogue Paris», qui devient «Vogue France».

Une identité plurielle

Le magazine, qui a célébré ses 100 ans en septembre, a été rebaptisé et montre une volonté de renouvellement et une envie de représenter la diversité du pays. Le premier numéro sort ce 4 novembre.

«De Paris à Marseille, de Lille à Strasbourg, notre identité ne naît pas d'un seul lieu et «Vogue» représente le meilleur des talents et des voix émergentes», note Eugénie Trochu, responsable du contenu éditorial dans son premier édito. Et la chanteuse représente bien la femme française, loin des clichés de la Parisienne, grande, filiforme, chic et brune aux yeux clairs. Drapée dans un manteau bleu Balenciaga et les cheveux dissimulés sous une imposante capeline, elle est la première artiste francophone noire à faire la couverture de «Vogue» français, comme le souligne de nombreux médias.

Pas une ambassadrice

Aya Nakamura a sorti son troisième album en 2020 et connaît un succès à l'étranger. Son dernier album «Aya» est le 3e le plus écouté au monde sur la plateforme Spotify et a été la première artiste française en concert dans le jeu vidéo «Fortnite».

Elle n'en est pourtant qu'à sa troisième couverture d'un magazine en France, après «Vanity Fair», en avril 2021, et «Grazia France», en juin 2019. Des choix qui avaient déjà été salués à l'époque, notamment pas l'auteure Jennifer Padjemi, journaliste spécialiste des questions de féminisme et des représentations des corps dans la culture.