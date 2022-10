France : Aya Nakamura serait célibataire

Après deux ans de relation et un enfant, la chanteuse et le producteur Vladimir Boudnikoff auraient rompu. C’est en tout cas ce que semble indiquer Aya sur Twitter.

En août 2022, la chanteuse malienne de 27 ans a été placée en garde à vue avec son chéri, le producteur Vladimir Boudnikoff pour «violences réciproques sur conjoint». Sans que l’on sache si cela a un rapport avec ses démêlés judiciaires, il semblerait que le couple soit aujourd’hui séparé. Du moins si l’on en croit un message posté puis effacé par l’interprète de «Djadja» sur Twitter le mardi 18 octobre 2022. Ce jour-là, Aya a en effet partagé un tweet d’un compte fan du 9 octobre 2022 qui indiquait: «Après deux ans de relation, Aya Nakamura et son ex compagnon Vladimir Boudnikoff ne sont officiellement plus ensemble. L’artiste ne s’est toujours pas exprimée sur les réseaux, mais une source sûre me l’a confirmé.» Aya avait accompagné son repost d’un émoji prière et d’une coche verte semblant indiquer qu’elle validait l’information.