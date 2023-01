Violences conjugales: Aya Nakamura s’est présentée la justice

Violences conjugales : Aya Nakamura s’est présentée devant la justice

Le procès de la chanteuse et de son ex-compagnon pour «violences réciproques sur conjoint» s’est ouvert le jeudi 26 janvier 2023, en présence des protagonistes.

La star franco-malienne Aya Nakamura a comparu devant la justice française, aux côtés de son ex-compagnon le producteur Vladimir Boudnikoff , pour des violences réciproques sur conjoint. «Aujourd’hui, comme tout le monde le sait, nous avons une prévenue un peu particulière», a déclaré à l’ouverture de l’audience la présidente du tribunal de Bobigny, une ville de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff, arrivés ensemble, se sont assis côte à côte dans la salle d’audience comble. Initialement prévu le 24 novembre 2022, ce procès avait été renvoyé au 26 janvier 2023.

Aya Nakamura, la chanteuse francophone la plus streamée dans le monde et qui a franchi les 3 milliards de vues sur YouTube, doit sortir son quatrième album, «DNK», le 27 janvier 2023. Pour ses trois dates annoncées en mai 2023, la salle Accor Arena à Paris affiche complet. Au milieu de cette promotion, la chanteuse de 27 ans et le producteur de 34 ans doivent répondre de «violences par conjoint avec ITT (incapacité temporaire de travail) de moins de huit jours».