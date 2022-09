C8 : Ayem fait son retour sur le petit écran

Disparue depuis des années du petit écran, Ayem Nour a fait son grand retour dans «TPMP People», présenté par Matthieu Delormeau, samedi 3 septembre 2022, sur C8. L’ex-candidate de téléréalité, qui a été victime de grossophobie, y est désormais chroniqueuse. Maman d’un petit Ayvin, 6 ans, né de son union avec son ex-mari, l’homme d’affaires Vincent Miclet, l’ex présentatrice du «Mad Mag» a expliqué pourquoi on ne la voyait plus dans les médias: «Je me suis retirée de Paris, je me suis un petit peu isolée dans le sud car j’en avais besoin.»