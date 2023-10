Ayem Nour aurait exfiltré illégalement son fils du Maroc

Le torchon brûle toujours entre Ayem Nour et Vincent Miclet autour de la garde de leur fils, Ayvin, 7 ans. En septembre 2023, la chroniqueuse avait dit tout son bonheur d’avoir rejoint la France avec son garçon après n’avoir pas pu quitter le Maroc durant un an . La joie de la Française de 34 pourrait cependant être de courte durée. En effet, l’ex d’Ayem estime, par la voix de son avocate, que ce retour dans l’Hexagone s’est fait dans l’illégalité et avec le concours du consulat de France à Marrakech.

Selon un courrier envoyé par maître Caroline Wassermann au consulat, que «Le Parisien» a pu consulter, le père d’Ayvin a affirmé que son fiston a été «exfiltré» du Maroc. «Cette exfiltration a été opérée par sa mère avec l’aide du consulat général de France en dépit de nombreuses décisions de justice marocaines, consulat qui a cru pouvoir délivrer un laissez-passer dans des conditions problématiques. Je ne comprends pas le comportement du consul de France. Il a fait l’exact contraire de ce qu’il avait écrit quelques mois plus tôt», a précisé l’avocate auprès du quotidien. En décembre 2022, le consul de France s’était engagé, dans un mail, à ne jamais délivrer un document de voyage pour l’enfant. L’autorité s’est justifiée disant qu’un «laissez-passer» avait été donné à l’enfant «en considération de son intérêt supérieur à rejoindre sa résidence habituelle, fixée au domicile de sa mère (ndlr: dans le sud de la France), conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 février 2022». Or, d’après Vincent Miclet, Ayem et lui avaient conclu un accord durant l’été 2022 disant qu’Ayvin serait scolarisé à Marrakech. L’ex-vedette de téléréalité s’était rétractée, ce qui avait mis le feu aux poudres. «Mon client demande aux autorités françaises de convoquer son ex-compagne et de mettre en œuvre le rapatriement de son fils, si l’on s’en fie à la convention de La Haye sur les droits de l’enfant qui obligent au retour immédiat des enfants déplacés illicitement», a martelé Caroline Wassermann.