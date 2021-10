Coup de gueule : Ayem Nour jugée à cause de son poids

L’ex-candidate de téléréalité Ayem Nour dénonce l'intolérance dont elle a été victime après sa première grossesse.

Révélée en 2011 dans «Secret Story», Ayem Nour garde un souvenir plutôt amer de ses début dans la téléréalité. «J’avais été choisie à l’époque juste pour mon physique, a-t-elle confié au magazine «Parents». Ils n'avaient aucun autre projet que de me prendre pour mon physique.» Après cette première expérience sur le petit écran, l’influenceuse a pris du poids et cela n’a pas plu. «Dès lors que je suis sortie de ces critères de sélection de beauté universelle, j'ai tout de suite senti des regards différents. On te regarde comme si tu te négligeais. Ça a été très difficile, a-t-elle raconté.