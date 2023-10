Ayem Nour a pu rentrer à Paris avec son fils de 7 ans

Bloquée depuis près d’un an au Maroc à cause de conflit avec son ex-compagnon à propos de la garde de leur fils, Ayem Nour a pu rentrer en France avec Ayvin.

Le cauchemar semble terminé pour Ayem Nour. En novembre 2022, son ex-compagnon, l’homme d’affaires Vincent Miclet, l’avait accusée d’avoir kidnappé leur fils Ayvin, aujourd’hui âgé de 7 ans, à la sortie de l’école à Marrakech. Suite à quoi, il avait confisqué le passeport de l’enfant. Après avoir été bloquée au Maroc pendant près d’un an, la Française de 34 ans a fait savoir le 30 septembre 2023, qu’elle était de retour en France avec son fils. «Mon cœur ressemble à une toupie qui ne saurait sur quel pied danser, tant les émotions qui me traversent sont fortes et intenses. L’amour de ma vie, mon fils, Ayvin et moi-même sommes enfin rentrés en France. Le soulagement est indescriptible, la joie est immense», a-t-elle écrit sur Instagram.

«Des batailles, j’en ai connu. J’en ai mené. Mais celle-ci est de loin la plus grande et la plus impressionnante qu’il m’a été donnée d’affronter: me battre contre la «toute puissance» pour le bien-être et l’équilibre de mon fils», a ajouté celle qui a été traumatisée par le tremblement de terre ayant touché le Maroc.

Ayem a profité de cette bonne nouvelle pour rappeler qu’elle n’était pas la seule maman à être confrontée à ce genre de situation. «Malheureusement, je ne suis pas la seule et nous sommes nombreuses, très nombreuses, trop nombreuses. Il est temps que les femmes et les enfants soient écoutés, entendus et protégés. Ce combat sera le mien», a-t-elle promis. «Mesdames, guerrières, amazones, Warriors, je pense à vous. Mon cœur sait ce que ressent le vôtre. Dans tout ce pêle-mêle d’émotions, l’une des plus grande est la gratitude. Merci à ma famille, mes amis, mon entourage si précieux qui a su me donner la force et l’amour nécessaire. Un merci tout particulier à celle qui m’a portée 9 mois dans son ventre et bien plus encore. Maman, tu es ma reine. Merci à ma France, au Maroc et a toutes les institutions», a-t-elle conclu.