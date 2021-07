France : Ayem Nour revient amincie et fière

Victime de grossophobie, l’ex-candidate de téléréalité a perdu près de 30 kilos. Si elle a maigri, c’est pour son bien-être personnel.

Cependant, si l’ancienne animatrice d’NRJ12 a choisi de maigrir, c’est surtout pour son bien-être personnel. «Quand j’ai décidé de perdre du poids, je n’étais pas bien dans mon corps, a-t-elle expliqué, même si les moqueries m’ont forcément interpellé, on ne peut pas les nier totalement. Mais je me suis posée la question à moi-même. Je me suis dit: «Ayem, est-ce que quand tu te regardes, quand tu t’habilles, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Si tu te sens bien, avec des formes, ne te prends pas la tête avec ce qu’il se dit.» En l’occurrence, je ne me sentais pas bien.» Grâce à une alimentation plus équilibrée, la jeune femme qui pesait avant 86 kilos en affiche aujourd’hui 59 sur la balance.